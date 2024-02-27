В Ереване призвали вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц

«Считаю, было бы правильнее, чтобы они (российские пограничники — ред.) ушли оттуда… Мы сами защитим границы нашей страны, а я не уверен, что они защитят границы нашей страны… Несколько раз было доказано, что они не защитили и подчас делали все, чтобы эти границы были более уязвимыми», — заявил Симонян, отвечая на вопрос о возможности вывода российских пограничников из ереванского международного аэропорта.