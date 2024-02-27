В Ереване призвали вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц

На брифинге во вторник Симонян заявил, что не участвовал в обсуждениях этого вопроса, но не исключил, что такие обсуждения могли быть с силовиками и представителями соответствующих органов.
«Считаю, было бы правильнее, чтобы они (российские пограничники — ред.) ушли оттуда… Мы сами защитим границы нашей страны, а я не уверен, что они защитят границы нашей страны… Несколько раз было доказано, что они не защитили и подчас делали все, чтобы эти границы были более уязвимыми», — заявил Симонян, отвечая на вопрос о возможности вывода российских пограничников из ереванского международного аэропорта.
Отвечая на следующий вопрос — предполагает ли подобная логика вывод российской военной базы из Армении? — Симонян призвал не забегать вперед. «Обсудим — поймем. Нельзя бросаться из крайности в крайность», — сказал спикер.
Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Руководство Армении считает российских пограничников, наряду с российской военной базой, важной составляющей национальной безопасности республики. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту Звартноц. Содержание российских пограничников в Армении обеспечивается правительствами обеих стран.