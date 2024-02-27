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Суд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Гудкова* по делу о фейках об армии

Хорошевский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан иностранным агентом) по уголовному делу о распространении ложной информации о российских вооруженных силах (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). В случае его задержания на территории России под стражей он пробудет два месяца.
Источник: РИА "Новости"

Об уголовном деле в отношении Дмитрия Гудкова (признан иностранным агентом) стало известно в конце октября 2023 года. Поводом для возбуждения дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ стали цитаты из видео Гудкова (признан иностранным агентом), опубликованного в YouTube в апреле 2022 года. По данным следствия, в ролике содержатся «ложные сведения о массовых убийствах мирных граждан в Буче, Ирпене и Бородянке». 26 декабря МВД объявило политика в федеральный розыск.

Вчера, 26 февраля, Хорошевский райсуд Москвы заочно арестовал автора мультипликационного сериала «Mr. Freeman» Павла Мунтяна (признан Минюстом иностранным агентом). В его отношении также возбуждено дело о распространении фейков о российской армии.

*Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков признан Минюстом РФ иностранным агентом

Госдума