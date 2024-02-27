Суд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Гудкова* по делу о фейках об армии

Об уголовном деле в отношении Дмитрия Гудкова (признан иностранным агентом) стало известно в конце октября 2023 года. Поводом для возбуждения дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ стали цитаты из видео Гудкова (признан иностранным агентом), опубликованного в YouTube в апреле 2022 года. По данным следствия, в ролике содержатся «ложные сведения о массовых убийствах мирных граждан в Буче, Ирпене и Бородянке». 26 декабря МВД объявило политика в федеральный розыск.