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Пенсии для военных и силовиков хотят рассчитывать по-новому в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, отвечая на запрос депутатов мажилиса, сообщил, вернут ли военным и силовикам базовую пенсионную выплату, передает корреспондент NUR.KZ.
Источник: Nur.kz

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ответил на запрос депутатов мажилиса парламента о пенсионных отчислениях пенсионеров военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Он сообщил, что сегодня пенсионеров силовых структур волнует ряд вопросов.

Среди них:

  • предоставление права на пенсию увольняемым по окончании контракта при выслуге 25 лет;
  • предоставление права на государственную базовую пенсию для уволенных после 1 января 2016 года;
  • использование остатка пенсионных накоплений без ограничений;
  • осуществление индексации пенсий призванным после 1 января 1998 года и уволенным до 1 января 2016 года с момента увольнения.

«Указанные вопросы неоднократно рассматривались на заседаниях рабочей группы по совершенствованию соцобеспечения и системы оплаты труда. Следует отметить, что решение по одному из поднимаемых вопросов уже нашло свое отражение в рамках Социального кодекса. С 1 июля 2023 года пенсионеры за выслугу лет имеют право на единовременное использование остатков пенсионных накоплений в полном объеме на улучшение жилищных условий и оплату лечения», — сообщил премьер Казахстана.

Он также отметил, что рабочая группа разработала дополнительные поправки в Социальный кодекс. Они включают в себя:

  • право на пенсионные выплаты за выслугу лет (при увольнении со службы по истечению срока контракта при наличии выслуги до 25 лет);
  • индексацию пенсий лицам, призванным на службу после 1 января 1998 года и уволенным до 1 января 2016 года.

«Учитывая, что данные поправки потребуют дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета, их рассмотрение будет продолжено в соответствии с действующим бюджетным законодательством», — сообщил Олжас Бектенов.