Пенсии для военных и силовиков хотят рассчитывать по-новому в Казахстане

«Указанные вопросы неоднократно рассматривались на заседаниях рабочей группы по совершенствованию соцобеспечения и системы оплаты труда. Следует отметить, что решение по одному из поднимаемых вопросов уже нашло свое отражение в рамках Социального кодекса. С 1 июля 2023 года пенсионеры за выслугу лет имеют право на единовременное использование остатков пенсионных накоплений в полном объеме на улучшение жилищных условий и оплату лечения», — сообщил премьер Казахстана.