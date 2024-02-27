Пенсии для военных и силовиков хотят рассчитывать по-новому в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ответил на запрос депутатов мажилиса парламента о пенсионных отчислениях пенсионеров военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Он сообщил, что сегодня пенсионеров силовых структур волнует ряд вопросов.
Среди них:
- предоставление права на пенсию увольняемым по окончании контракта при выслуге 25 лет;
- предоставление права на государственную базовую пенсию для уволенных после 1 января 2016 года;
- использование остатка пенсионных накоплений без ограничений;
- осуществление индексации пенсий призванным после 1 января 1998 года и уволенным до 1 января 2016 года с момента увольнения.
«Указанные вопросы неоднократно рассматривались на заседаниях рабочей группы по совершенствованию соцобеспечения и системы оплаты труда. Следует отметить, что решение по одному из поднимаемых вопросов уже нашло свое отражение в рамках Социального кодекса. С 1 июля 2023 года пенсионеры за выслугу лет имеют право на единовременное использование остатков пенсионных накоплений в полном объеме на улучшение жилищных условий и оплату лечения», — сообщил премьер Казахстана.
Он также отметил, что рабочая группа разработала дополнительные поправки в Социальный кодекс. Они включают в себя:
- право на пенсионные выплаты за выслугу лет (при увольнении со службы по истечению срока контракта при наличии выслуги до 25 лет);
- индексацию пенсий лицам, призванным на службу после 1 января 1998 года и уволенным до 1 января 2016 года.
«Учитывая, что данные поправки потребуют дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета, их рассмотрение будет продолжено в соответствии с действующим бюджетным законодательством», — сообщил Олжас Бектенов.