Пять грузовиков гуманитарной помощи направились из Молдовы на Украину

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. Новая партия гуманитарной помощи на общую сумму около 5 миллионов леев (25,8 тысячи долларов) отправилась во вторник из Молдовы на Украину, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).
ГИЧС сопроводил пять фур помощи, грузоподъемность каждой из них составила 75 тонн.
«В состав помощи входят консервы, товары энергетического назначения, а также медицинские изделия — системы переливания крови и дезинфицирующие средства», — информирует ГИЧС.
Для обеспечения сопровождения гуманитарной помощи Министерству внутренних дел выделено из резервного фонда правительства более ста тысяч леев на транспортные расходы.
Правительство приняло решение о предоставлении гуманитарной помощи после того, как 15 ноября 2023 года МИД Республики Молдова получило от украинских властей список необходимых товаров.
Аналогичная партия помощи была отправлена на Украину в прошлом году.