Пять грузовиков гуманитарной помощи направились из Молдовы на Украину

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. Новая партия гуманитарной помощи на общую сумму около 5 миллионов леев (25,8 тысячи долларов) отправилась во вторник из Молдовы на Украину, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).