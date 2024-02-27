Польша и Швеция не намерены отправлять свои войска на Украину

Вчера, 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что на Украину могут отправить западные войска. О каких странах речь, он не уточнил. Аналогичную точку зрения выразил французский премьер Габриэль Атталь. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо тоже говорил, что ряд стран Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки войск на Украину в рамках двусторонних соглашений с Киевом, но Словакия этого делать намерена.