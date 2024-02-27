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Польша и Швеция не намерены отправлять свои войска на Украину

Польша не планирует направлять свои войска на Украину, заявил замглавы польского Минобороны Цезары Томчик. Премьер министр Швеции Ульф Кристерссон тоже сказал, что страна считает эту идею неактуальной.
Источник: AP 2023

«В Польше нет такого проекта и такой идеи», — прокомментировал Томчик возможность отправки войск на Украину в интервью телеканалу Polsat.

Аналогичной позиции придерживается Швеция. «Сейчас это (отправка войск на Украину.— “Ъ”) вообще неактуально», — сказал Кристерссон в эфире телеканала SVT.

Вчера, 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что на Украину могут отправить западные войска. О каких странах речь, он не уточнил. Аналогичную точку зрения выразил французский премьер Габриэль Атталь. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо тоже говорил, что ряд стран Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки войск на Украину в рамках двусторонних соглашений с Киевом, но Словакия этого делать намерена.

Лаура Кеффер