Самарская губдума досрочно прекратила полномочия депутата Дмитрия Холина

Во вторник, 27 февраля 2024 года, Самарская губернская дума досрочно прекратила полномочия депутата Дмитрия Холина. Одновременно областной парламент согласовал его кандидатуру на пост вице-губернатора — руководителя администрации губернатора, пишет oboz.info.
До недавнего времени Дмитрий Холин находился в зоне СВО. Он отправился добровольцем на передовую после объявления мобилизации в 2022 году. Служил заместителем командира мотострелкового батальона. Был награжден орденом Мужества.
Этой зимой Дмитрий Холин вернулся в Самарскую область — ему предложили возглавить администрацию губернатора. К работе в этой должности с приставкой «врио» он приступил 19 февраля 2024 года. По закону депутат не может занимать иную госдолжность, поэтому Дмитрий Холин подал заявление в губдуму с просьбой досрочно прекратить его полномочия с 14 февраля. Сегодня оно было удовлетворено.
Напомним, Дмитрий Холин избрался в областной парламент в 2021 году. Он представлял партию «Единая Россия». Возглавлял комитет губдумы по регламенту.