Самарская губдума досрочно прекратила полномочия депутата Дмитрия Холина

Этой зимой Дмитрий Холин вернулся в Самарскую область — ему предложили возглавить администрацию губернатора. К работе в этой должности с приставкой «врио» он приступил 19 февраля 2024 года. По закону депутат не может занимать иную госдолжность, поэтому Дмитрий Холин подал заявление в губдуму с просьбой досрочно прекратить его полномочия с 14 февраля. Сегодня оно было удовлетворено.