Олжас Бектенов раскритиковал госорганы и акиматы

— Нужно в ручном режиме сопровождать каждый объект, начиная от этапа подготовки документации, финансирования и до его своевременной сдачи. Также важно контролировать оснащение оборудованием и обеспечение персоналом. Министерству здравоохранения и акиматам завершить строительство и ввод в эксплуатацию всех объектов в текущем году точно в срок, — отметил Премьер.