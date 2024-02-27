Олжас Бектенов раскритиковал госорганы и акиматы

— В прошлом году планировалось построить 309 объектов. Однако подготовка документации затянулась. Министерство здравоохранения ослабило контроль. Акиматы меняли расположение объектов, тянули с участками и началом строительства. Затягивались вопросы оформления проектной документации и экспертизы. Поэтому были провалены сроки начала строительства медобъектов на селе — сказал Олжас Бектенов.
Также Премьер-министр потребовал от АО «Самрук-Қазына» активизировать закупки отечественных товаров и услуг.
— Только на прошлой неделе глава ассоциации легкой промышленности Салтанат Абдикаримова выступила с критикой политики по закупкам товаров фондом «Самрук-Қазына», посетовала на непрозрачность конкурсов. Я поддерживаю мнение предпринимателей. Мы должны кардинально переломить ситуацию и выстроить систему поддержки отечественных производителей, — сказал он.
Олжас Бектенов поручил значительно ускорить работу по Нацпроекту «Модернизация сельского здравоохранения».
— Нужно в ручном режиме сопровождать каждый объект, начиная от этапа подготовки документации, финансирования и до его своевременной сдачи. Также важно контролировать оснащение оборудованием и обеспечение персоналом. Министерству здравоохранения и акиматам завершить строительство и ввод в эксплуатацию всех объектов в текущем году точно в срок, — отметил Премьер.