В Крыму готовят иск к Украине по финансовой блокаде полуострова

По данным властей, общая сумма средств, которые украинские банки забрали у крымчан, оцениваются примерно в 60 миллиардов рублей (порядка 1,5 млрд долларов по тогдашнему курсу). Также банки вывели деньги со счетов многих юридических лиц. Кроме того, финучреждения в Крыму были отключены от системы Национального банка Украины. Для решения проблемы компенсации утерянных вкладов весной 2014 года был создан Фонд защиты вкладчиков Крыма.