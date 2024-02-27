В Крыму готовят иск к Украине по финансовой блокаде полуострова

«На очереди у нас изучение, анализ материалов и подготовка проекта иска по действиям украинской власти, связанным с финансовой блокадой», — сказал он.
Первый зампредседателя Госсовета РК напомнил, что в 2014 году на полуострове прекратили работу все филиалы украинских банковских учреждений. Многие из них не выполнили свои обязательства, в том числе по возврату вкладов крымчанам.
По данным властей, общая сумма средств, которые украинские банки забрали у крымчан, оцениваются примерно в 60 миллиардов рублей (порядка 1,5 млрд долларов по тогдашнему курсу). Также банки вывели деньги со счетов многих юридических лиц. Кроме того, финучреждения в Крыму были отключены от системы Национального банка Украины. Для решения проблемы компенсации утерянных вкладов весной 2014 года был создан Фонд защиты вкладчиков Крыма.
Специальная рабочая группа крымского парламента во вторник передала Совету министров РК материалы по подсчету ущерба от энергетической блокады полуострова. На основе этих документов правительство республики подаст в Арбитражный суд Крыма иск на 3 триллиона 156,6 миллиарда рублей. Ответчиками по иску выступают кабинет министров Украины, министерство энергетики Украины и национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
Исковая сумма включает в себя убытки в виде реального ущерба бюджетной системе и упущенную выгоду в следствие недопоставок электроэнергии.
В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб бюджету республики от водной блокады полуострова.
Кроме того, более 20 крымских предприятий подали исковые заявления на возмещение убытков, понесенных в результате водной блокады полуострова. Всего от организованной украинскими властями водной блокады пострадали 36 предприятий. Понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.