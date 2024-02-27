Пионерлагерь «Костер» в Самаре вернут детям

В Самаре бывший пионерский лагерь «Костер» вернут в государственную собственность. Его вновь откроют для детей. Об этом на 36-м заседании Самарской губернской думы сообщил глава региона Дмитрий Азаров.
— Хочу сообщить, что мы пионерский лагерь «Костер» возвращаем фактически в государственную собственность. Планируем масштабную модернизацию лагеря, сделать его настоящим центром военно-патриотического воспитания молодежи, — сказал губернатор.
Дмитрий Азаров отметил, что сейчас в регионе идет активная работа по возвращению в госсобственность ряда объектов, которые ранее перешли в частные руки. В проработке находятся участки не только в Самаре, но и в Тольятти, в том числе в зеленой зоне. Глава региона добавил, что сейчас решается целый ряд вопросов, которые требуют системной внимательной работы.