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Пионерлагерь «Костер» в Самаре вернут детям

Учреждение станет центром военно-патриотического воспитания молодежи.
Источник: Комсомольская правда

В Самаре бывший пионерский лагерь «Костер» вернут в государственную собственность. Его вновь откроют для детей. Об этом на 36-м заседании Самарской губернской думы сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

— Хочу сообщить, что мы пионерский лагерь «Костер» возвращаем фактически в государственную собственность. Планируем масштабную модернизацию лагеря, сделать его настоящим центром военно-патриотического воспитания молодежи, — сказал губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что сейчас в регионе идет активная работа по возвращению в госсобственность ряда объектов, которые ранее перешли в частные руки. В проработке находятся участки не только в Самаре, но и в Тольятти, в том числе в зеленой зоне. Глава региона добавил, что сейчас решается целый ряд вопросов, которые требуют системной внимательной работы.