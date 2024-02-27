В Самаре хотят ограничить продажу алкоголя в «наливайках»

Во вторник, 27 февраля, состоялось заседание Самарской губернской думы. На нем был поднят вопрос об ограничении продажи алкогольной продукции в торговых точках, находящихся в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях.
С 1 апреля 2024 года вступает в силу Федеральный закон, предоставляющий субъектам право устанавливать региональные ограничения на продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенные в МКД. Данное решение является одним из инструментов борьбы с так называемыми «наливайками», где часто наблюдаются случаи нарушения законов о продаже алкоголя.
Глава Самарской области Дмитрий Азаров обратился к депутатам с предложением детально проработать вопрос установления ограничений продажи алкогольной продукции. Губернатор отметил, что многие «наливайки» становятся каналами продажи контрафактного спиртного, что наносит ущерб законным производителям.
— Прошу подойти к этому взвешенно, всесторонне. Посмотреть и вопросы безопасности, спокойствия людей, их жалобы, экономику, рабочие места. Давайте все соотнесем. Есть над чем подумать. Конечно, жалоб здесь большое количество.
В течение двух недель депутаты должны подготовить предложения по введению региональных ограничений розничной продажи алкогольной продукции в подобных объектах общественного питания. По словам Дмитрия Азарова, такие решения нужно подготовить и реализовать на территории региона.