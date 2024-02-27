В Самаре хотят ограничить продажу алкоголя в «наливайках»

С 1 апреля 2024 года вступает в силу Федеральный закон, предоставляющий субъектам право устанавливать региональные ограничения на продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенные в МКД. Данное решение является одним из инструментов борьбы с так называемыми «наливайками», где часто наблюдаются случаи нарушения законов о продаже алкоголя.