Избран председатель Общественной палаты Ростовской области

В состав нового созыва Палаты вошел 51 человек: 18 женщин и 33 мужчины — руководители общественных и молодежных организаций, представители сфер здравоохранения, образования, духовенства, ветеранских организаций, предпринимательского сообщества, благотворительных фондов. Самому молодому члену Палаты 28 лет, а самому опытному — 87.



Состав региональной Общественной палаты обновился на треть.



Участники первого заседания ОП РО обозначили главные направления деятельности Палаты — оказание помощи бойцам, находящимся в зоне проведения СВО и их семьям; взаимодействие с гражданским сектором новых регионов в рамках содружества «Донбасс»; организация общественного наблюдения на выборах Президента РФ; общественный контроль в сферах здравоохранения, транспорта, ЖКХ, благоустройства, дорожного ремонта.



Борис Разумовский.