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Избран председатель Общественной палаты Ростовской области

Общественную палату (ОП) Ростовской области пятого созыва, формирование состава которой прошло накануне, вновь возглавил художественный руководитель Ростовского музыкального театра Вячеслав Кущев. Такое решение принято на первом заседании Палаты, сообщает сайт ОП РО.

В состав нового созыва Палаты вошел 51 человек: 18 женщин и 33 мужчины — руководители общественных и молодежных организаций, представители сфер здравоохранения, образования, духовенства, ветеранских организаций, предпринимательского сообщества, благотворительных фондов. Самому молодому члену Палаты 28 лет, а самому опытному — 87.

Состав региональной Общественной палаты обновился на треть.

Участники первого заседания ОП РО обозначили главные направления деятельности Палаты — оказание помощи бойцам, находящимся в зоне проведения СВО и их семьям; взаимодействие с гражданским сектором новых регионов в рамках содружества «Донбасс»; организация общественного наблюдения на выборах Президента РФ; общественный контроль в сферах здравоохранения, транспорта, ЖКХ, благоустройства, дорожного ремонта.

Борис Разумовский.