Путин в кино. Послание президента Федеральному собранию покажут в кинотеатре Петербурга и еще в 16 городах

В кинотеатре «Синема 5» в Петербурге мест уже не осталось. Согласно данным на сайтах кинотеатров в других городах, свободные места есть только в Набережных Челнах. При этом в компании подчеркивают, что наличие билета для прохода в зал не потребуется.