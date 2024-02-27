Путин в кино. Послание президента Федеральному собранию покажут в кинотеатре Петербурга и еще в 16 городах

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию покажут в кинотеатрах 17 городов, в том числе в Петербурге, Перми, Казани, Волгограде, Оренбурге. Сеанс рассчитан на три часа.
Как сообщает РИА Новости 27 февраля, трансляцию организует сеть «Синема 5». Вход на сеанс бесплатный. Как заявил агентству представитель компании, они считают, что тезисы президента должно услышать как можно больше людей.
В кинотеатре «Синема 5» в Петербурге мест уже не осталось. Согласно данным на сайтах кинотеатров в других городах, свободные места есть только в Набережных Челнах. При этом в компании подчеркивают, что наличие билета для прохода в зал не потребуется.
Послание Федеральному собранию состоится 29 февраля. Судя по афишам кинотеатров и сеткам телевещания федеральных каналов, оно начнется в 12:00 мск. По данным РИА Новости, телеканалы закладывают час в своем эфире для трансляции выступления президента. В кинотеатрах же сеанс рассчитан на три часа.
Ранее Владимир Путин заявил, что его послание станет постановкой задач на ближайшие шесть лет «с учетом внутриполитического календаря».
Владимир Путин выступит с посланием к парламенту в 19-й раз. По данным ТАСС, самыми короткими были выступления 2004 и 2005 годов, которые длились 48 минут. Самым длинным — 2018 года, которое заняло почти два часа.