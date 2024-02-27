Песков прокомментировал трансляции послания Путина в кинотеатрах

«Кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, [показывают] то, что востребовано зрителем. Естественно, кинотеатры привлекают зрителя, это нормальная практика. А зритель в свою очередь смотрит то, что интересно, то, что востребовано. Вот так к этому и относимся», — сказал Песков журналистам.