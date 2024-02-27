Песков: если Запад пошлет свои войска на Украину, конфликт будет неизбежным

«Сам факт обсуждения возможности отправки контингента на Украину — важный, новый элемент. Все остальное уже озвучивалось», — сказал Песков во время пресс-колла.
Он отметил, что у самих западных лидеров существует «богатая палитра мнений» на счет отправки своих солдат на Украину и консенсуса по этому поводу нет. «Многие сохраняют трезвую оценку, понимают риски. Это не в интересах третьих стран, они должны отдавать себе в этом отчет», — добавил Песков.
Он подчеркнул, что если Евросоюз и НАТО все же решат отправить свои войска на Украину, то военный конфликт с блоком будет неизбежным.
«В таком случае надо говорить не о вероятности, а о неизбежности», — сказал он.
Вчера, 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макроном допустил, что на Украину могут отправить западные войска. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо тоже говорил, что ряд стран Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки войск на Украину в рамках двусторонних соглашений с Киевом, но Словакия этого делать намерена. Премьер министр Швеции Ульф Кристерссон и замглавы польского Минобороны Цезары Томчик заявили, что их страны не планируют отправлять свои воска на Украину.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев писал, что возможный военный конфликт России и НАТО станет апокалипсисом и «концом всему». По его словам, в силу несопоставимости военных потенциалов, России придется пойти на ассиметричный ответ. «Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками», — отмечал зампред.