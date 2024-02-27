Песков: если Запад пошлет свои войска на Украину, конфликт будет неизбежным

Он отметил, что у самих западных лидеров существует «богатая палитра мнений» на счет отправки своих солдат на Украину и консенсуса по этому поводу нет. «Многие сохраняют трезвую оценку, понимают риски. Это не в интересах третьих стран, они должны отдавать себе в этом отчет», — добавил Песков.