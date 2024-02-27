Дума приняла во II чтении законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Как уточнял ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, речь идет о запрете размещения в СМИ именно рекламы ресурсов иноагентов, которая может привлечь к ним дополнительное внимание. В частности, указывал он, недопустимо в рекламных целях размещать прямые гиперссылки на такие ресурсы. При этом, по словам Пискарева, цитирование материалов иноагентов в СМИ будет считаться нарушением новых норм только в случае, если публикация будет носить рекламный характер с целью увеличения аудитории таких ресурсов.