Дума приняла во II чтении законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Документ внесли на рассмотрение палаты 395 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным 15 февраля, в первом чтении инициатива была принята 20 февраля. В законе «О рекламе» устанавливается, что распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов не допускается, как и реклама таких информационных ресурсов.
Документ также дополняет закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», нормой, согласно которой на иноагентов распространяются ограничения и запреты, предусмотренные законом о рекламе.
Как уточнял ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, речь идет о запрете размещения в СМИ именно рекламы ресурсов иноагентов, которая может привлечь к ним дополнительное внимание. В частности, указывал он, недопустимо в рекламных целях размещать прямые гиперссылки на такие ресурсы. При этом, по словам Пискарева, цитирование материалов иноагентов в СМИ будет считаться нарушением новых норм только в случае, если публикация будет носить рекламный характер с целью увеличения аудитории таких ресурсов.
Пискарев также указывал, что введение запрета не потребует внесения изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ, так как меры ответственности за нарушение такого запрета уже содержатся в законах.
Так, за несоблюдение ограничений, установленных законодательством об иноагентах, предусмотрен административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. При этом за нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им российского юрлица-иноагента, совершенное после двукратного привлечения его к административной ответственности в течение одного года, грозит уголовное наказание до двух лет лишения свободы.
Как отметил в ходе пленарного заседания Володин, новые нормы направлены на защиту суверенитета РФ.