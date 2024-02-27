В Кремле не стали комментировать решение суда по делу Журавеля

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда по делу Никиты Журавеля, который сжег Коран, отметив, что это не вопрос к Кремлю, так как администрация президента судебные решения не комментирует.
Во вторник суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года колонии по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих. Молодой человек был задержан в мае 2023 года в Волгограде, арестован и впоследствии этапирован в Чечню. Защита заявила, что приговор будет обжалован.
«Это не вопрос администрации президента. Мы, вы знаете, судебные решения никак не комментируем», — сказал Песков.