В Кремле не стали комментировать решение суда по делу Журавеля

Во вторник суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года колонии по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих. Молодой человек был задержан в мае 2023 года в Волгограде, арестован и впоследствии этапирован в Чечню. Защита заявила, что приговор будет обжалован.