Токаев провел заседание Совета безопасности

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы актуализации основных подходов к реализации стратегии национальной безопасности. Глава государства отметил особое значение рассматриваемой проблематики с точки зрения укрепления экономического и военного потенциала Казахстана в свете усложнения геополитической ситуации в мире.
«Заслушан доклад заместителя премьер-министра — министра национальной экономики Нурлана Байбазарова. Информацию также представили руководители ряда профильных государственных органов. Президент подчеркнул необходимость объективного анализа ключевых вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению», — говорится в сообщении Акорды.
Глава государства отметил, что вопросы безопасности граждан и государства в целом должны постоянно находиться в фокусе внимания правительства и всех ведомств в качестве приоритетного направления их деятельности.
«По итогам заседания Советом безопасности приняты решения, направленные на повышение эффективности системы защиты национальных интересов и управления рисками национальной безопасности», — передает пресс-служба Главы государства.