Токаев провел заседание Совета безопасности

«Заслушан доклад заместителя премьер-министра — министра национальной экономики Нурлана Байбазарова. Информацию также представили руководители ряда профильных государственных органов. Президент подчеркнул необходимость объективного анализа ключевых вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению», — говорится в сообщении Акорды.