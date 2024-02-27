Лидер Приднестровья рассказал дипломату из США о введенных Кишиневом пошлинах

«Вадим Красносельский подчеркнул значимость диалога с Соединенными Штатами как наблюдателем в составе формата “5+2” и подтвердил приверженность Приднестровья принципам поддержания мира и безопасности. Он подчеркнул, что переговорный процесс должен продолжаться, как бы ни разнились позиции сторон, а также отметил, что считает актуальным формат “Постоянного совещания…” и взаимодействие на уровне “1+1”, — отмечается в релизе.