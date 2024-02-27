Лидер Приднестровья рассказал дипломату из США о введенных Кишиневом пошлинах

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. Значимость диалога с США, аспекты переговорного формата по Приднестровью и последствия введенных Кишиневом пошлин обсудили на встрече в Тирасполе лидер региона Вадим Красносельский и заместитель помощника госсекретаря США по Восточной Европе и политике и региональным вопросам в Бюро по делам Европы и Евразии Кристофер Смит.
Как сообщает пресс-служба лидера Приднестровья, на встрече также присутствовал глава внешнеполитического ведомства региона Виталий Игнатьев.
«Вадим Красносельский подчеркнул значимость диалога с Соединенными Штатами как наблюдателем в составе формата “5+2” и подтвердил приверженность Приднестровья принципам поддержания мира и безопасности. Он подчеркнул, что переговорный процесс должен продолжаться, как бы ни разнились позиции сторон, а также отметил, что считает актуальным формат “Постоянного совещания…” и взаимодействие на уровне “1+1”, — отмечается в релизе.
Американский дипломат «заверил, что США выступают за мирное урегулирование приднестровского конфликта и поддерживают любые позитивные диалоги».
Стороны обсудили и последствия введенных Кишиневом в отношении Тирасполя таможенных пошлин. Красносельский отметил, что «речь идет не только о блокировании экономической деятельности приднестровцев, но и о нарушении иных прав и свобод граждан, проживающих в Приднестровье».
«Вадим Красносельский назвал лицемерием высказывания о том, что предприниматели имеют возможность беспошлинного перемещения товаров при наличии сертификата, так как получение этого самого сертификата возможно лишь при наличии счета в молдавском банке. (…) Но банки Молдовы отказывают приднестровским юридическим лицам в открытии счетов — без официально аргументированных обоснований», — говорится в сообщении.
С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.