Столтенберг: у НАТО нет планов отправлять войска на Украину

До этого Макрон не исключил отправки войск западных стран на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже. Согласно его информации, участники переговоров на данный момент не пришли к общему консенсусу по отправке своего военного контингента на Украину.