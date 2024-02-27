Путин продолжает подготовку к посланию Федеральному собранию

«Президент продолжает подготовку к посланию Федеральному собранию, которое состоится в полдень 29 февраля. Сегодня и завтра никаких публичных мероприятий у президента не запланировано, идет напряженная работа по подготовке, по согласованию разных позиций, вопросов, новых инициатив, которые найдут свое отражение [в послании]», — сказал представитель Кремля.