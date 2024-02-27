«Президент продолжает подготовку к посланию Федеральному собранию, которое состоится в полдень 29 февраля. Сегодня и завтра никаких публичных мероприятий у президента не запланировано, идет напряженная работа по подготовке, по согласованию разных позиций, вопросов, новых инициатив, которые найдут свое отражение [в послании]», — сказал представитель Кремля.
Путин продолжает подготовку к посланию Федеральному собранию
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Публичных мероприятий не запланировано на 27 и 28 февраля у президента России Владимира Путина, он готовится к оглашению послания к Федеральному собранию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.