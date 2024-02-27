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Шойгу рассказал об уничтожении резервов ВСУ высокоточным оружием

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские войска высокоточным оружием уничтожают резервы ВСУ, которыми армия противника пытается стабилизировать фронт, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства.

«После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции», — сказал он.

Как отметил министр, значительный вклад в огневое поражение украинских военных вносят тяжелые огнеметные подразделения, которые выполнили более четырех задач с начала спецоперации.

По его словам, поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличила их боевой потенциал в 2,2 раза.

«Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличен в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74 процентов, а к 2027 году составит 80 процентов», — уточнил Шойгу.

Шойгу Сергей