Шойгу рассказал об уничтожении резервов ВСУ высокоточным оружием

«Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличен в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74 процентов, а к 2027 году составит 80 процентов», — уточнил Шойгу.