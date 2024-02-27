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Почему не все водители присоединились к акции протеста перевозчиков в Молдове: «Вы увидите 29 февраля всеобщую стачку — кто вышел на рейсы сегодня, завтра уже не выйдет» — комм

Есть районы, в которых на 100 процентов сорваны рейсы, это Единецкий, Ниспоренский, Тараклийский, Дрокиевский.
Источник: nokta.md

Во вторник, 27 февраля, началась обещанная на три дня (27, 28 и 29 февраля) Ассоциацией работодателей-автоперевозчиков (APOTA) акция протеста — в эти дня отменяется большинство районных и межрайонных рейсов.

Но, оказывается, междугородние рейсы, все же, выполняются, например, с Северного и Центрального автовокзалов столицы. Почему не все перевозчики присоединились к своим протестующим коллегам?

— По стране более 70% рейсов не работают, — говорит «КП» в Молдове глава APOTA Олег Алекса. — Есть районы, в которых на 100 процентов сорваны рейсы, это Единецкий, Ниспоренский, Тараклийский, Дрокиевский районы.

— Вы мне вчера говорили, что более 80% перевозчиков не выйдут на маршруты в эти три дня…

— В последние дни все перевозчики были подвержены колоссальному прессингу, в том числе путем угроз, пугали фабрикацией уголовных дел. Включались полиция, ANTA, местами районные чиновники, сельские примарии, даже депутаты от PAS. А также представители от Госканцелярии!

— В какие районы продолжают выполняться рейсы?

— Менее половины работают в Оргеевском районе, Криулянский и Яловенский районы (20−30%). Уверен, что и те, кто работает сегодня, подключатся к нашей акции завтра. Уверен, потому что те, кто вышел на маршруты, думал, что и остальные выйдут из-за поступивших в их адрес угроз. Но они увидели, что их коллеги не испугались и остановились. Поэтому, думаю, с ними будет легче разговаривать.

— Значит, акция протеста приобретет всеобщий характер?

— Конечно! Результат уже есть сегодня!