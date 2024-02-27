Почему не все водители присоединились к акции протеста перевозчиков в Молдове: «Вы увидите 29 февраля всеобщую стачку — кто вышел на рейсы сегодня, завтра уже не выйдет» — комм

— Менее половины работают в Оргеевском районе, Криулянский и Яловенский районы (20−30%). Уверен, что и те, кто работает сегодня, подключатся к нашей акции завтра. Уверен, потому что те, кто вышел на маршруты, думал, что и остальные выйдут из-за поступивших в их адрес угроз. Но они увидели, что их коллеги не испугались и остановились. Поэтому, думаю, с ними будет легче разговаривать.