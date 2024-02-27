Косшы, Ильинка или Уркер: какие населенные пункты могут присоединить к Астане

«В январе был утвержден Генеральный план развития города до 2035 года, я могу вам конкретное официальное заявление сделать в рамках тех документов, которые утверждены. В рамках этого документа присоединение Косшы к Астане не предполагается в этот период», — заявил Касымбек.
Присоединять другие населенные пункты к Астане, по словам акима, тоже не планируется — однако такой вопрос может возникнуть в отношении Уркера и Ильинки, которые уже почти в черте столицы.
«Вообще, мы не предполагаем, что ближайшие населенные пункты будут присоединяться к городу. Мы понимаем, что есть уже, конечно, фактически населенные пункты, которые в черте — например, Ильинка и Уркер. Это один поселок, который по сей день разделяет дорога. Дети из Ильинки учатся в Уркере, мы сейчас в Уркере две школы строим, потому что понимаем, что из Ильинки там более 30 тысяч человек живет — это один поселок, на самом деле. Возможно, со временем такой вопрос встанет (о присоединении — прим. ред.), но пока официально таких документов не было», — заявил Касымбек.
Напомним, в конце ноября проект Генплана Астаны до 2035 года стал доступен для публичного обсуждения на портале «Открытых НПА». Согласно документу, население столицы может достигнуть почти 2,3 млн человек.
В начале декабря аким Акмолинской области Марат Ахметжанов рассказал о «маятниковой миграции» в Астану из ближайших сел — ежедневно в столицу ездят по 200 тыс. человек. В конце 2023 года аким столицы еще раз ответил на вопрос о том, могут ли иногородним жителям запретить въезд в столицу в связи с увеличением числа населения.
«Мы — унитарное государство, таких вопросов мы не можем задавать — закрыть въезд в столицу. Это столица для всех казахстанцев, и они имеют право сюда приехать. Другой вопрос — готовность инфраструктуры нашей столицы к подобной миграции», — говорил он.
Добавим, на сегодняшнем заседании правительства глава МНЭ Нурлан Байбазаров сообщил, что ежедневно в Астану из области въезжают более 200 тыс. человек и 30 тыс. автомобилей. Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что усиленная миграция граждан в Астану сказывается на рынке труда, способствует росту безработицы в области. По его словам, предстоит проделать значительную работу для решения этих проблем.