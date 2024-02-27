Косшы, Ильинка или Уркер: какие населенные пункты могут присоединить к Астане

«Вообще, мы не предполагаем, что ближайшие населенные пункты будут присоединяться к городу. Мы понимаем, что есть уже, конечно, фактически населенные пункты, которые в черте — например, Ильинка и Уркер. Это один поселок, который по сей день разделяет дорога. Дети из Ильинки учатся в Уркере, мы сейчас в Уркере две школы строим, потому что понимаем, что из Ильинки там более 30 тысяч человек живет — это один поселок, на самом деле. Возможно, со временем такой вопрос встанет (о присоединении — прим. ред.), но пока официально таких документов не было», — заявил Касымбек.