Послание Путина Федеральному собранию бесплатно покажут в кинотеатрах 20 городов России

«Мы будем показывать прямую трансляцию послания президента во всех городах, где мы представлены, и у нас еще есть ряд городов, где представлены наши суббренды. 20 городов, более 22 кинотеатров по всей стране. Это абсолютно бесплатно, за такие трансляции деньги не берут. При наличии свободных мест в зале допускаем в свободном формате зрителей», — сказал он.