Послание Путина Федеральному собранию бесплатно покажут в кинотеатрах 20 городов России

Кинотеатры сети расположены в Чебоксарах, Нижнекамске, Саратове, Уфе, Оренбурге, Старом Осколе, Набережных Челнах, Санкт-Петербурге и других городах. При этом, как убедился корреспондент ТАСС, трансляции послания президента РФ парламенту в расписаниях кинотеатров федеральных сетей пока не представлено.
«Мы будем показывать прямую трансляцию послания президента во всех городах, где мы представлены, и у нас еще есть ряд городов, где представлены наши суббренды. 20 городов, более 22 кинотеатров по всей стране. Это абсолютно бесплатно, за такие трансляции деньги не берут. При наличии свободных мест в зале допускаем в свободном формате зрителей», — сказал он.
Павловский пояснил, что желающим посмотреть послание заранее никаких билетов покупать не нужно. «Если мест не будет уже, если человек согласен стоя смотреть, мы, конечно, допустим его, у нас были такие прецеденты, когда на бесплатных трансляциях фильмов люди стояли», — уточнил он.
По его словам, трансляция послания президента — инициатива самой сети кинотеатров. «Мы рассматриваем это как наш вклад в развитие страны, укрепление общества, думаем, что такие показы пойдут на пользу нашему обществу», — подытожил собеседник агентства.
Послание является одним из ключевых документов стратегического планирования — основой для определения важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ. При этом содержание и форма обращения определяются президентом и не регламентируются какими-либо правовыми актами.