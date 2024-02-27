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Войска Запада на Украине, призывы к акциям и приговор Журавелю. Темы брифинга Пескова

Дискуссии вокруг возможного ввода войск стран Запада на Украину, призывы к несогласованным акциям, а также приговор за сожжение Корана Никите Журавелю стали основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин работает в Кремле. Он продолжает подготовку к посланию Федеральному собранию: «Идет напряженная работа по подготовке, согласованию разных позиций, разных вопросов».

Кремль своевременно сообщит, придет ли глава государства на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым.

В Кремле «отфиксировали, что очень богатая палитра мнений» по вопросу об отправке войск на Украину среди участников встречи ряда лидеров западных стран в Париже.

«Сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину — это новый элемент».

В случае положительного решения по этому вопросу «уже нужно говорить не о вероятности, а неизбежности» эскалации конфликта.

Таким же образом это должны оценивать принимающие решение страны: рассуждать о «потенциальной опасности вовлечения в горячий конфликт» или же «задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам».

О призывах к несогласованным акциям

Песков «не видел и не слышал» призывов сторонников Алексея Навального к несогласованным акциям.

«Эти люди широко известны своими провокационными призывами».

«Это весьма и весьма пагубная практика, она влечет за собой юридические и правоохранительные последствия».

О слухах про обмен

Пескову «ничего не известно» о якобы планировавшемся обмене заключенного Алексея Навального на осужденного в ФРГ россиянина Вадима Красикова.

«Никакой информацией на этот счет я не располагаю».

Возможное участие предпринимателя Романа Абрамовича в обсуждении этой темы — не вопрос Кремля.

О приговоре Журавелю

Обвинительный приговор Никите Журавелю за сожжение Корана на фоне мечети в Волгограде — «это не вопрос администрации президента».

«Мы судебные решения никак не комментируем».

О докладе США по ВС РФ

Публикация армией США доклада о российских вооруженных силах и их тактике — «это вопрос для наших военных специалистов».

О трансляции интервью Путина Карлсону в кино

«Кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей», а «зритель в свою очередь смотрит то, что интересно».

Песков Дмитрий
кино