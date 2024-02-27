Войска Запада на Украине, призывы к акциям и приговор Журавелю. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле. Он продолжает подготовку к посланию Федеральному собранию: «Идет напряженная работа по подготовке, согласованию разных позиций, разных вопросов».
Кремль своевременно сообщит, придет ли глава государства на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым.
В Кремле «отфиксировали, что очень богатая палитра мнений» по вопросу об отправке войск на Украину среди участников встречи ряда лидеров западных стран в Париже.
«Сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину — это новый элемент».
В случае положительного решения по этому вопросу «уже нужно говорить не о вероятности, а неизбежности» эскалации конфликта.
Таким же образом это должны оценивать принимающие решение страны: рассуждать о «потенциальной опасности вовлечения в горячий конфликт» или же «задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам».
О призывах к несогласованным акциям
Песков «не видел и не слышал» призывов сторонников Алексея Навального к несогласованным акциям.
«Эти люди широко известны своими провокационными призывами».
«Это весьма и весьма пагубная практика, она влечет за собой юридические и правоохранительные последствия».
О слухах про обмен
Пескову «ничего не известно» о якобы планировавшемся обмене заключенного Алексея Навального на осужденного в ФРГ россиянина Вадима Красикова.
«Никакой информацией на этот счет я не располагаю».
Возможное участие предпринимателя Романа Абрамовича в обсуждении этой темы — не вопрос Кремля.
О приговоре Журавелю
Обвинительный приговор Никите Журавелю за сожжение Корана на фоне мечети в Волгограде — «это не вопрос администрации президента».
«Мы судебные решения никак не комментируем».
О докладе США по ВС РФ
Публикация армией США доклада о российских вооруженных силах и их тактике — «это вопрос для наших военных специалистов».
О трансляции интервью Путина Карлсону в кино
«Кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей», а «зритель в свою очередь смотрит то, что интересно».