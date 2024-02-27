Минниханов призвал не оставлять без внимания конфликтные ситуации с мигрантами

Как подчеркнул Минниханов, пренебрежение к законам и общественным интересам со стороны мигрантов проявляется, прежде всего, в нарушении режима пребывания на территории России, а также в совершении административных правонарушений. Если не реагировать на это должным образом, это может приобрести криминальный характер, считает раис РТ.