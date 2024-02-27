Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал не оставлять без внимания конфликтные ситуации с мигрантами. Об этом он сказал на совещании судей республики, которое было посвящено итогам работы за 2023 год. Мероприятие состоялось в Советском районном суде Казани.
Как подчеркнул Минниханов, пренебрежение к законам и общественным интересам со стороны мигрантов проявляется, прежде всего, в нарушении режима пребывания на территории России, а также в совершении административных правонарушений. Если не реагировать на это должным образом, это может приобрести криминальный характер, считает раис РТ.
«Государственным органам нужно объединить усилия по предотвращению таких нарушений», — сказал Минниханов.
Также глава Татарстана подчеркнул, что лояльность не должна граничить с безнаказанностью. По его мнению, недопустимо создавать почву для увеличения преступности и угрозы безопасности государства.