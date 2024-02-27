В мэрии Перми прокомментировали ситуацию с обустройством Черняевского леса

Ситуацию с обустройством квартала № 2 в Черняевском лесу прокомментировали сайту perm.aif.ru в мэрии Перми.
Речь идёт о работах по благоустройству особо охраняемой природной территории, которыми заинтересовалась прокуратура. Ведомство установило, что они были выполнены не в полном объёме.
В администрации Перми пояснили, что прокуратура Дзержинского района вынесла представление об устранении нарушений требований законодательства при воплощении в жизнь программы «Формирование современной городской среды». Ответственного исполнителя привлекли к дисциплинарной ответственности — ему вынесли замечание за неисполнение показателя муниципальной программы.
«В целях контроля за исполнением муниципального контракта принимаются необходимые меры. Специалисты пермского городского лесничества еженедельно осуществляют выездные рабочие встречи на объекте с подрядчиком, проводятся совещания на различных уровнях администрации города и Пермского края, проводятся обходы территории сотрудниками учреждения, в рамках осуществления авторского контроля совместно с Центром развития жилищно-коммунального хозяйства совершают рабочие выезды», — прокомментировали ситуацию perm.aif.ru в администрации Перми.
В мэрии также подчеркнули, что за процессом обустройством квартала № 2 Черняевского леса усилили контроль.
«В рамках обустройства общественной территории запланировано благоустройство 4-х входных групп, дорожно-тропиночной сети, системы видеонаблюдения, спортивной и детской площадки, малых архитектурных форм. Срок окончания работ по контракту — 31 октября 2023 года. За каждый день просрочки подрядчику начисляется пени», — рассказали в администрации Перми.