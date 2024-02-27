В мэрии Перми прокомментировали ситуацию с обустройством Черняевского леса

В администрации Перми пояснили, что прокуратура Дзержинского района вынесла представление об устранении нарушений требований законодательства при воплощении в жизнь программы «Формирование современной городской среды». Ответственного исполнителя привлекли к дисциплинарной ответственности — ему вынесли замечание за неисполнение показателя муниципальной программы.