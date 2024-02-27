Участники СВО из Башкирии могут получить бесплатный земельный участок

На льготу могут претендовать военнослужащие, выполнявшие боевые задачи в зоне СВО, заключившие контракт с военкоматами Нефтекамска, Агидели и Краснокамского района после 1 декабря 2023 года. В случае гибели бойцов на выплату будут рассчитывать их родные.