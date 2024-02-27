Участники СВО из Башкирии могут получить бесплатный земельный участок

В Агидели участники СВО и их семьи могут рассчитывать на новую меру поддержки. Власти намерены возмещать бойцам затраты на покупку земельного участка.
На льготу могут претендовать военнослужащие, выполнявшие боевые задачи в зоне СВО, заключившие контракт с военкоматами Нефтекамска, Агидели и Краснокамского района после 1 декабря 2023 года. В случае гибели бойцов на выплату будут рассчитывать их родные.
— Получить подробную информацию об участии в программе можно по телефону: 89871038072, или по адресу: г. Агидель, ул. Академика Курчатова, д. 15, — сообщили местные власти.