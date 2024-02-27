В ПМР опровергли сообщения о намерении съезда обратиться к России

«Я думаю, это просто нагнетание. Знаете, есть такие провокаторы, козлы-загонщики. Вот те люди, которые желают зла нашей республике, те об этом пишут. Поэтому я думаю, это невероятная глупость, которую не хочется даже комментировать», — сказала она журналистам.
Антюфеева подчеркнула, что в 2006 году народ Приднестровья уже высказался по этому поводу на референдуме.
«И сегодня, когда такая сложная обстановка, когда рядом идет специальная военная операция, когда масса других проблем, будировать этот вопрос и обращаться — это невероятная глупость», — повторила она.
Вице-спикер призвала придерживаться позиции, которую высказывает глава Приднестровья Вадим Красносельский — что все должны выстраивать мирные взаимоотношения и сохранять мир. По словам Антифеевой, требуется сделать все возможное, чтобы соблюдались права и свободы граждан непризнанной республики.
«Именно в таком ключе пройдет завтра съезд — чтобы привлечь внимание, продемонстрировать, что мы не можем соглашаться и не допустим такого давления. Конечно, будем призывать к тому, чтобы был диалог, чтобы встречались, говорили на любых площадках. Я уверена, что нас услышат и будут приняты какие-то меры», — заключила вице-спикер.
Съезд депутатов всех уровней запланирован в Тирасполе на 28 февраля. Созыв инициировал глава ПМР из-за экономического давления со стороны Молдавии. Как заявил министр иностранных дел Виталий Игнатьев, «это шанс быть услышанными далеко за пределами Приднестровья и возможность показать реальную картину происходящего».
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.