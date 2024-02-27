В ПМР опровергли сообщения о намерении съезда обратиться к России

«Именно в таком ключе пройдет завтра съезд — чтобы привлечь внимание, продемонстрировать, что мы не можем соглашаться и не допустим такого давления. Конечно, будем призывать к тому, чтобы был диалог, чтобы встречались, говорили на любых площадках. Я уверена, что нас услышат и будут приняты какие-то меры», — заключила вице-спикер.