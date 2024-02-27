Потери ВСУ в 444 тыс. человек и продолжение наступления РФ. Шойгу выступил в Минобороны

Министр сообщил об освобождении новых территорий, включая Северное в Донбассе, рассказал о попытках Киева не допустить развала фронта, а также озвучил планы перевооружения Восточного и Центрального военных округов.
ТАСС собрал основные тезисы главы Минобороны.
О специальной военной операции
После освобождения Авдеевки российские военные улучшают положение на донецком и купянском направлениях, «овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ».
С начала года на всех направлениях освобождено около 327 кв. км в Донбассе и Новороссии (неделю назад сообщалось о 317 кв. км — прим. ТАСС). «За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики».
В среднем с начала года Киев ежедневно теряет более 800 человек и 120 единиц вооружения, в том числе иностранного производства.
«Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тыс. военнослужащих» (25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о 31 тыс. погибших с февраля 2022 года, но оговорился, что не может назвать число раненых и пропавших без вести — прим. ТАСС).
Командование ВСУ «пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта», однако российские военные уничтожают украинские резервы и не позволяют перебрасывать их на линию боевого соприкосновения.
Все это «свидетельствует о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима».
Об угрозах в Центральной Азии
Обстановка в Центральной Азии «остается сложной»: «Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков “Исламского государства” (группировка запрещена в РФ — прим. ТАСС) выросла на 15%. Одновременно с этим ожидается почти 20%-ный рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии».
В Центральной Азии «значительно нарастили свою антироссийскую деятельность» прозападные неправительственные организации: «Принимаем меры упреждающего характера».
Соединения Центрального военного округа в 2024 году получат более 360 единиц новой и модернизированной техники, их оснащают в том числе ракетными комплексами «Искандер-М» и реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». «Будут реорганизованы 18 воинских частей».
О перевооружении Восточного военного округа
Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в районе Тайваня как предлог для расширения своего военного присутствия, а в 2024 году увеличится и размах совместных учений США и их союзников.
Восточный военный округ получит более 200 современных и модернизированных образцов техники, включая РСЗО «Торнадо-С», зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» и боевые бронированные машины «Тайфун».
«Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов».
О действиях войск РХБЗ
Роль войск РХБЗ с каждым годом возрастает, а в ходе специальной военной операции они «решают особые задачи», включая мониторинг радиационной обстановки на Запорожской АЭС.
Кроме того, летом 2023 года они ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской ГЭС, обеззаразив более 1,5 тыс. объектов на площади 340 тыс. кв. м.
Тяжелые огнеметные подразделения с начала специальной военной операции выполнили более 4,4 тыс. задач. Поставка новых систем увеличила боевой потенциал в 2,2 раза.
«В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%».
О Силах специальных операций
«В недалеком будущем страна узнает о той работе, о тех подвигах, которые совершаются практически ежедневно ребятами из Сил специальных операций».