Потери ВСУ в 444 тыс. человек и продолжение наступления РФ. Шойгу выступил в Минобороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время специальной военной операции потеряли более 444 тыс. человек, а с начала 2024 года теряют в среднем свыше 800 человек в сутки. Такие данные привел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.