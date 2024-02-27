Виталий Хоценко утвердил положение о медали участникам СВО

Глава Омской области Виталий Хоценко утвердил положение о медали «За участие в специальной военной операции». Соответствующий указ был опубликован 27 февраля.
В положении сказано, что медаль выполнена из металла с гальваническим покрытием состаренного золота. Она изготовлена в форме круга, имеет диаметр 30 мм, а также бортик с двух сторон.
На лицевой стороне — надпись «За участие в СВО» и ракетная установка. А на обороте — герб Омской области и надписи «Омская область» и «Сила в правде».
Напомним, что эскиз оформления медали выбирали сами омичи, голосование было запущено в телеграм-канале губернатора Виталия Хоценко.