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Европарламент одобрил новый фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро

БРЮССЕЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Евродепутаты большинством голосов поддержали создание нового фонда помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро, следует из результатов голосования. Трансляция велась на сайте ЕП.
Источник: © РИА Новости

Так, 536 из 615 парламентариев проголосовали за, 40 — против, остальные 39 воздержались.

Лидеры стран Евросоюза на специальном саммите 1 февраля приняли политическое решение создать фонд для финансовой помощи бывшей советской республике на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий.

Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Политическое соглашение должно быть формально одобрено Советом ЕС и Европарламентом.

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