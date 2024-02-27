Европарламент одобрил новый фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро

Так, 536 из 615 парламентариев проголосовали за, 40 — против, остальные 39 воздержались.
Лидеры стран Евросоюза на специальном саммите 1 февраля приняли политическое решение создать фонд для финансовой помощи бывшей советской республике на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий.
Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Политическое соглашение должно быть формально одобрено Советом ЕС и Европарламентом.