МИД России потребовал от США отказаться от поддержки «формулы Зеленского»

«Чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США и их сателлиты должны отказаться от продвижения неприемлемой “формулы” Владимира Зеленского, прекратить любую поддержку неонацистского режима в Киеве и удовлетворить законные требования России, связанные с обеспечением ее интересов безопасности на европейском направлении», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные политики обманом и жульничеством пытаются затащить представителей глобального Юга и Востока на «сходки» для продвижения так называемой «формулы мира» Зеленского, которая является «пустышкой и просто неумной инициативой».
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.