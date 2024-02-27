Шольц: на украинской земле не будет солдат стран ЕС и НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон вчера, 26 февраля, допустил, что на Украину могут отправить западные войска. Отказ от этой идеи уже озвучили Польша и Швеция, а также США, Словакия, Чехия и Венгрия. Не подтвердил обсуждение этого вопроса и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Кремль предупредил, что если Запад пошлет войска на Украину, конфликт с альянсом будет неизбежен.