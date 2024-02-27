Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Шольц: на украинской земле не будет солдат стран ЕС и НАТО

Страны НАТО и Евросоюза (ЕС) согласны в том, что не будут отправлять войска на Украину, утверждает канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил об этом во время визита в город Фрайбург-им-Брайсгау.
Источник: AP 2023

«На украинской земле не будет ни сухопутных войск, ни солдат, отправленных туда европейскими государствами или странами НАТО», — сказал канцлер, слова которого приводит немецкий телеканал NTV.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вчера, 26 февраля, допустил, что на Украину могут отправить западные войска. Отказ от этой идеи уже озвучили Польша и Швеция, а также США, Словакия, Чехия и Венгрия. Не подтвердил обсуждение этого вопроса и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Кремль предупредил, что если Запад пошлет войска на Украину, конфликт с альянсом будет неизбежен.

Лаура Кеффер

НАТО