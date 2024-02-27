Послание Путина: когда пройдет и где посмотреть

Обращение президента с ежегодными посланиями предусмотрено пунктом «е» ст. 84 Конституции РФ от 12 декабря 1993 года. В законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 2014 года говорится, что послание является одним из ключевых документов стратегического планирования — основой для определения важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ.