Послание Путина: когда пройдет и где посмотреть

Что такое послание Федеральному собранию
Послание президента РФ Федеральному собранию — ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента. В нем дается оценка положению дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.
Обращение президента с ежегодными посланиями предусмотрено пунктом «е» ст. 84 Конституции РФ от 12 декабря 1993 года. В законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 2014 года говорится, что послание является одним из ключевых документов стратегического планирования — основой для определения важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ.
Содержание и форма обращения определяются президентом и не регламентируются какими-либо правовыми актами.
Краткая история посланий
Впервые с обращением к палатам российского парламента выступил Борис Ельцин в 1994 году. Президент Владимир Путин обращался к Федеральному собранию 18 раз, последнее на данный момент прошло 21 февраля 2023 года.
По словам Владимира Путина, в послании 2024 года «с учетом внутриполитического календаря» будут поставлены задачи на ближайшие шесть лет.
Где посмотреть послание в 2024 году
Выступление президента запланировано на четверг, 29 февраля. Оно будет оглашено в Гостином дворе в Москве и начнется около 12:00 мск. Трансляция выступления президента будет доступна на «Первом канале», телеканале «Россия 1», портале Smotrim.ru. Традиционно обращение президента транслирует радио «Маяк», телеканал «Известия».
Кроме того, трансляция послания будет бесплатно организована во всех кинотеатрах сети «Синема 5», а также в кинотеатрах, входящих в состав сети под другими брендами.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в нынешнем году к участию в послании будут привлечены участники спецоперации.