Как с 1 марта изменится время совершения намаза — ДУМК

Как вам известно, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года в 00:00 часов в Астане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской и Восточно-Казахстанской областях местное время будет сдвинуто на 1 час назад. Таким образом, все регионы нашей страны будут располагаться в 5-м часовом поясе.