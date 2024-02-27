Губернатор Куйвашев осмотрел обновленную школу в селе Нижнеиргинское

— Я желаю, чтобы дети, которые здесь учатся, получили максимум знаний, а школа стала культурным центром всего населённого пункта. Новое здание школы для нижнеиргинских ребят — большой праздник, но это и для нас большой праздник, — отметил Евгений Куйвашев.