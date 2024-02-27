Губернатор Куйвашев осмотрел обновленную школу в селе Нижнеиргинское

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев осмотрел школу в селе Нижнеиргинское в Красноуфимском округе, которую обновили по его поручению. Двухэтажное здание рассчитано на 150 мест. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.
— Я желаю, чтобы дети, которые здесь учатся, получили максимум знаний, а школа стала культурным центром всего населённого пункта. Новое здание школы для нижнеиргинских ребят — большой праздник, но это и для нас большой праздник, — отметил Евгений Куйвашев.
В здании школы расположились спортивный и актовый залы, кабинеты информатики, химии, биологии, а также игровая комната для группы продленного дня. У здания школы также возвели спортивные площадки. Само здание рассчитано на 150 учащихся.
Кроме того, губернатор осмотрел котельную, к которой подключили здание школы. Она была сдана в эксплуатацию в 2022 году. Сейчас блочно-модульная котельная отапливает больницу, администрацию и другие учреждения села.