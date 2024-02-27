Летом президент Узбекистана отправится в Казахстан на первое заседание Высшего межгосударственного совета

Об этом сообщила председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности казахского Мажилиса Айгуль Куспан. В интервью Kazinform она отметила, что в последние пять лет сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном сильно активизировалось. Президенты наших стран встречаются практически каждый год и каждый раз достигают очень важных договоренностей. Одним из важных документов стал Договор о союзнических отношениях..