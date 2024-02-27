Летом президент Узбекистана отправится в Казахстан на первое заседание Высшего межгосударственного совета

Об этом сообщила председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности казахского Мажилиса Айгуль Куспан. В интервью Kazinform она отметила, что в последние пять лет сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном сильно активизировалось. Президенты наших стран встречаются практически каждый год и каждый раз достигают очень важных договоренностей. Одним из важных документов стал Договор о союзнических отношениях..
Этим документом, в частности, предусмотрено учреждение Высшего межгосударственного совета между Узбекистаном и Казахстаном. Он призван определять стратегические направления развития союзнических отношений и рассматривает наиболее важные вопросы..
«Первое заседание совета запланировано на 8 августа этого года в Астане, в рамках государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева», — отметила чиновница..
Договор был подписан лидерами Казахстана и Узбекистана в Ташкенте в декабре 2022 года. Это самая высшая степень сотрудничества между двумя государствами.
Документ направлен на укрепление связей двух стран по всему спектру сотрудничества — взаимный товарооборот, инвестиции, кооперация в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, строительства, транзитного потенциала и транспортной логистики..
Кроме того, договором стороны выражают готовность к незамедлительным консультациям по урегулированию ситуации, представляющей угрозу вооруженного нападения со стороны третьих государств и всяческому содействию урегулирования региональных конфликтов мирным путем..
«Если вы помните, в 2022 году на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт между военнослужащими двух стран, погибли люди. Вот в таких ситуациях Казахстан и Узбекистан незамедлительно будут проводить консультации и договариваться о том, как помочь восстановлению мира. Кроме того, соглашение предусматривает взаимную помощь в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — рассказала Куспан..
Отмечается, что Шавкат Мирзиёев подписал указ о ратификации документа в ноябре прошлого года. В скором времени его ратифицирует казахстанская сторона.