Глава администрации Аксайского городского поселения подвёл итоги 2023 года

Глава администрации Аксайского городского поселения Аксайского района Евгений Камфарин отчитался перед жителями о работе в 2023 году. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков, жители поселения, представители общественности.
Евгений Камфарин отметил, что в 2023 году на благоустройство выделили 216 млн рублей, ещё 174 млн рублей пошли на ЖКХ и 149 млн рублей — на дорожное хозяйство.
Сейчас ведётся разработка проекта будущей водопроводной насосной станции на проспекте Ленина. Строительство объекта позволит обеспечить жителей северных территорий поселения централизованным водоснабжением.
В 2023 году региональная программа капремонта общего имущества коснулась 10 домов поселения, на эти цели выделено свыше 50 млн рублей. Также за счёт областного бюджета в трех многоквартирных домах сделали капитальный ремонт подъездов.
По муниципальной программе «Развитие транспортной системы» провели ремонт автомобильных дорог и тротуаров на сумму 43 млн рублей.
Продолжается и благоустройство любимой территории аксайчан — Мухиной балки. В 2024 году здесь поставят скамейки, урны, детскую и спортивную площадки. Всего на реализацию работ выделено 74 млн рублей, из которых 48 млн рублей — средства федерального бюджета.
Ранее проект победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения», который проводился в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
В 2023 году в Аксайском городском поселении благоустроили две общественных территории, которые годом ранее победили в областном конкурсе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: по улице Ленина и по переулку Парковому.
«В апреле 2023 года Минстроем РФ подведены итоги рейтинга “Индекс качества городской среды” за 2022 год, Аксай вошел в топ-10 малых городов России с самым высоким качеством городской среды, набрал самое большое количество балов и занял лидирующую позицию в регионе. Отрадно, что в этом году в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда” будут благоустроены сквер на улице Гулаева и общественная территория на улице Чапаева, победившие в областном конкурсе проектов благоустройства. Аксай становится одним из самых благоустроенных поселений», — рассказал Сергей Бодряков.
В 2024 году в поселении начнут выносить коммуникации, чтобы провести первый этап реконструкции улицы Речников и построить улицу в микрорайоне «Алексеево». Запланирован и капремонт 28 многоквартирных домов.