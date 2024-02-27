Глава администрации Аксайского городского поселения подвёл итоги 2023 года

«В апреле 2023 года Минстроем РФ подведены итоги рейтинга “Индекс качества городской среды” за 2022 год, Аксай вошел в топ-10 малых городов России с самым высоким качеством городской среды, набрал самое большое количество балов и занял лидирующую позицию в регионе. Отрадно, что в этом году в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда” будут благоустроены сквер на улице Гулаева и общественная территория на улице Чапаева, победившие в областном конкурсе проектов благоустройства. Аксай становится одним из самых благоустроенных поселений», — рассказал Сергей Бодряков.