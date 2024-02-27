Премьер Польши пригрозил Украине расширением эмбарго на сельхозпродукцию

«Польша придерживается эмбарго на украинское зерно. Не исключено, и мы разговариваем об этом с украинской стороной, что будет нужно расширение эмбарго на другие продукты, если Евросоюз не найдет более эффективных способов защиты европейского и польского рынков», — указал чиновник.