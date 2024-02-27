Премьер Польши пригрозил Украине расширением эмбарго на сельхозпродукцию

«Польша придерживается эмбарго на украинское зерно. Не исключено, и мы разговариваем об этом с украинской стороной, что будет нужно расширение эмбарго на другие продукты, если Евросоюз не найдет более эффективных способов защиты европейского и польского рынков», — указал чиновник.
Он также отметил готовность Варшавы софинансировать отправку скопившихся в Европе излишков зерна нуждающимся странам в качестве гуманитарной помощи.
Накануне представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что польские аграрии заблокировали шесть контрольно-пропускных пунктов. Сегодня он уточнил, что в очередях на границе стоят 2,1 тысячи грузовиков, при этом наиболее сложная ситуация складывается на двух направлениях — «Шегини» и «Ягодин».
Кроме того, в воскресенье, 25 февраля, сообщалось, что в районе населенного пункта «Котомеж» неизвестные открыли восемь вагонов прибывшего с Украины поезда и высыпали оттуда кукурузу. За день до этого кто-то повредил составы с бобами на пропускном пункте «Дорохуск».
Отношения между Варшавой и Киевом существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие из постсоветской республики, это привело к проблемам со сбытом продукции европейских аграриев. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис.
ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала киевские власти ввести контроль за экспортом. После этого Братислава, Будапешт и Варшава объявили о продлении запрета в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.