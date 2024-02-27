Президент Украины Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

«Тема номер один — формула мира. В прошлом году в Джидде мы провели результативную встречу на уровне советников по ее реализации. Сейчас вплотную приблизились к проведению первого саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии», — написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Украинский президент добавил, что с наследным принцем Саудовской Аравии он обсудит возвращение пленных и перемещенных лиц. По его словам, власти королевства уже способствовали освобождению украинцев. Кроме того, Владимир Зеленский сообщил о намерении обсудить взаимное экономическое сотрудничество и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины.
В августе 2023 года в Саудовской Аравии прошли переговоры по украинской «формуле мира». В ней участвовали представители из более чем 30 стран. Россия приглашена не была.
В декабре прошлого года Мухаммед бен Сальман встретился с президентом России Владимиром Путиным. Стороны договорились о важности расширения партнерства в добыче нефти и газа, а также обязались укрепить сотрудничество в области обороны.
Петр Бузлаев