Президент Украины Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

«Тема номер один — формула мира. В прошлом году в Джидде мы провели результативную встречу на уровне советников по ее реализации. Сейчас вплотную приблизились к проведению первого саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии», — написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.