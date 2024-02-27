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В Калининграде отреагировали на угрозы литовского посла

КАЛИНИНГРАД, 27 фев — РИА Новости. Балтийское море никогда не станет морем НАТО, здесь как минимум расположены три российских порта и базируется Балтийский флот, прокомментировал РИА Новости пресс-секретарь калининградского губернатора Дмитрий Лысков высказывание о необходимости «нейтрализовать» Калининград и сделать Балтийское море внутренним морем НАТО.
Источник: © РИА Новости

Посол Литвы в Швеции и бывший министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс в соцсети Х пригрозил «нейтрализовать» Калининград на фоне вступления Швеции в НАТО, а также сделать Балтийское море внутренним для НАТО.

«Никогда Балтийское море не станет морем НАТО по одной простой причине. У РФ тут есть как минимум три крупных порта. Это Калининград, Санкт-Петербург и, соответственно, Усть-Луга. Также Балтийское море является морем базирования дважды Краснознаменного Балтийского флота».

сказал Лысков

Собеседник агентства подчеркнул, что Калининград никому не угрожает.

«Мы живем на своей земле и развиваем наш регион. Оружием бряцают соседи, которые забыли про 20 лет совместного добрососедства внезапно. Советую нашим соседям прежде, чем они подобного рода высказывания себе публично позволяют, дабы не выставить себя на весь мир идиотами, эти вопросы изучить», — сказал Лысков.

НАТО