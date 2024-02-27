В Калининграде отреагировали на угрозы литовского посла

«Мы живем на своей земле и развиваем наш регион. Оружием бряцают соседи, которые забыли про 20 лет совместного добрососедства внезапно. Советую нашим соседям прежде, чем они подобного рода высказывания себе публично позволяют, дабы не выставить себя на весь мир идиотами, эти вопросы изучить», — сказал Лысков.