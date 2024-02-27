В Калининграде отреагировали на угрозы литовского посла

Посол Литвы в Швеции и бывший министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс в соцсети Х пригрозил «нейтрализовать» Калининград на фоне вступления Швеции в НАТО, а также сделать Балтийское море внутренним для НАТО.
«Никогда Балтийское море не станет морем НАТО по одной простой причине. У РФ тут есть как минимум три крупных порта. Это Калининград, Санкт-Петербург и, соответственно, Усть-Луга. Также Балтийское море является морем базирования дважды Краснознаменного Балтийского флота».
Собеседник агентства подчеркнул, что Калининград никому не угрожает.
«Мы живем на своей земле и развиваем наш регион. Оружием бряцают соседи, которые забыли про 20 лет совместного добрососедства внезапно. Советую нашим соседям прежде, чем они подобного рода высказывания себе публично позволяют, дабы не выставить себя на весь мир идиотами, эти вопросы изучить», — сказал Лысков.