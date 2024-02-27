Лукашенко объяснил, чему учит игра в хоккей

Лукашенко в приветствии отметил, что, благодаря настойчивости и терпению, участники смогли уверенно пройти через строгий отбор и добиться права состязаться на лучших ледовых аренах Беларуси. Глава государства обратил внимание на то, что прежде всего игра в хоккей учит упорно трудиться, работать в команде и дружить. Кроме того, она формирует характер, закаляет волю. Он также подчеркнул, что участники соревнований сделают все для того, чтобы привести команду к заветному пьедесталу.