В Крым едет иностранная делегация из 21 страны мира

«На сегодняшний момент наша основная задача — это показать, как Крым изменился за эти десять лет. Мы покажем наши южнобережные дворцы, хотим, чтобы иностранцы увидели Крымский мост, нашу историю, культуру. Очень надеемся провести конференцию в Ливадии, уже готовимся к ней. Планируем поговорить о значении этой конференции (Ливадийской — ред.) и, в том числе, обсудить это значение с молодежью других стран».