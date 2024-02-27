В Крым едет иностранная делегация из 21 страны мира

«9 марта в Крым приедет более 30 человек из 21 страны мира из числа участников Всемирного фестиваля молодежи, который стартует 1 марта на федеральной территории “Сириуса”, — сообщил он.
По его словам, активистам покажут южнобережные дворцы, Крымский мост, проведут экскурсии в «Артеке» и арт-кластере «Таврида».
«На сегодняшний момент наша основная задача — это показать, как Крым изменился за эти десять лет. Мы покажем наши южнобережные дворцы, хотим, чтобы иностранцы увидели Крымский мост, нашу историю, культуру. Очень надеемся провести конференцию в Ливадии, уже готовимся к ней. Планируем поговорить о значении этой конференции (Ливадийской — ред.) и, в том числе, обсудить это значение с молодежью других стран».
Иностранным гостям также покажут достижения, которыми сегодня пользуется наша молодежь: «Лицей Крымской весны», международный детский центр «Артек», арт-кластер «Таврида». Также пройдут встречи с представителями КФУ им. В. И. Вернадского.
Кроме того, в планах познакомить иностранную молодежь с новым арт-объектом в Симферополе — патриотическим муралом, посвященным Крымской весне, к созданию которого вот-вот приступят, уточнил Зинченко.
Всемирный фестиваль молодежи стартует 1 марта на федеральной территории «Сириуса» и соберет на своей площадке 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сферах бизнеса, медиа, международного сотрудничества и культуры, науки и образования, волонтерства и благотворительности, спорта и различных сфер общественной жизни.