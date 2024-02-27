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В Крым едет иностранная делегация из 21 страны мира

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости Крым. В Крым едет молодежная делегация, в состав которой войдут больше тридцати человек из 21 страны мира. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.
Источник: РИА "Новости"

«9 марта в Крым приедет более 30 человек из 21 страны мира из числа участников Всемирного фестиваля молодежи, который стартует 1 марта на федеральной территории “Сириуса”, — сообщил он.

По его словам, активистам покажут южнобережные дворцы, Крымский мост, проведут экскурсии в «Артеке» и арт-кластере «Таврида».

«На сегодняшний момент наша основная задача — это показать, как Крым изменился за эти десять лет. Мы покажем наши южнобережные дворцы, хотим, чтобы иностранцы увидели Крымский мост, нашу историю, культуру. Очень надеемся провести конференцию в Ливадии, уже готовимся к ней. Планируем поговорить о значении этой конференции (Ливадийской — ред.) и, в том числе, обсудить это значение с молодежью других стран».

рассказал Зинченко

Иностранным гостям также покажут достижения, которыми сегодня пользуется наша молодежь: «Лицей Крымской весны», международный детский центр «Артек», арт-кластер «Таврида». Также пройдут встречи с представителями КФУ им. В. И. Вернадского.

Кроме того, в планах познакомить иностранную молодежь с новым арт-объектом в Симферополе — патриотическим муралом, посвященным Крымской весне, к созданию которого вот-вот приступят, уточнил Зинченко.

Всемирный фестиваль молодежи стартует 1 марта на федеральной территории «Сириуса» и соберет на своей площадке 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сферах бизнеса, медиа, международного сотрудничества и культуры, науки и образования, волонтерства и благотворительности, спорта и различных сфер общественной жизни.