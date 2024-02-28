Мэру Тулуна Юрию Карих продлили арест ещё на три месяца

В Иркутске суд рассмотрел ходатайство следователей и продлил арест мэру Тулуна Юрию Карих ещё на три месяца. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Кировского суда Иркутска.
«27 февраля 2024 года суд удовлетворил ходатайство Следственного управления СК РФ по Иркутской области и продлил срок содержания под стражей до 30 мая 2024 года», — прокомментировали АиФ-Иркутск в суде.
Напомним, что мэра задержали в октябре 2023 года по подозрению в мошенничестве при переселении жильцов аварийного дома в Тулуне. Сначала жильцов незаконно заселили в аварийное жильё, а затем им дали квартиры, как нуждающимся в переселении. После заседания по уголовному делу, Юрию Карих продлили арест до 29 февраля 2024 года.
Также сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Катангского района. В отношении него завели уголовное дело за получение взяток.