WikiLeaks ожидает решения суда по делу Ассанжа в марте

В минувшую среду в Лондоне завершились слушания, в ходе которых рассматривалась апелляция Ассанжа на решение британских властей о его экстрадиции в США. Решение суда определит, сможет ли журналист продолжить оспаривать свою экстрадицию в британских судах или же он исчерпал все апелляционные возможности в Великобритании. Если суд вынесет решение не в пользу Ассанжа, одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).