WikiLeaks ожидает решения суда по делу Ассанжа в марте

«Предстоящие даты: март: решение по последней апелляции Джулиана Ассанжа в Великобритании», — говорится в сообщении WikiLeaks в соцсети X. Точные даты оглашения решения суда не названы.
В минувшую среду в Лондоне завершились слушания, в ходе которых рассматривалась апелляция Ассанжа на решение британских властей о его экстрадиции в США. Решение суда определит, сможет ли журналист продолжить оспаривать свою экстрадицию в британских судах или же он исчерпал все апелляционные возможности в Великобритании. Если суд вынесет решение не в пользу Ассанжа, одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.
В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.
В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.