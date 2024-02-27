США и Британия ввели санкции против хуситов и КСИР

Обстрелы коммерческих судов и военных кораблей со стороны йеменских хуситов участились в декабре 2023 года на фоне войны между Израилем и палестинским движением «Хамас». С января США и Великобритания неоднократно наносили удары по объектам территории Йемена. Из-за атак хуситов значительно снизились грузоперевозки через Суэцкий канал. Его доходы сократились на 46,8%, с $804 млн до $428 млн.