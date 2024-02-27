США и Британия ввели санкции против хуситов и КСИР

«Сегодняшние действия подчеркивают нашу решимость усилить борьбу с обходом санкций со стороны КСИР и хуситов, а также с финансированием очередных атак в регионе», — сообщил замминистра финансов США Брайан Нельсон. Его слова приводятся в совместном заявлении Минфина Соединенных Штатов и Великобритании.
Нельсон добавил, что хуситы постоянно угрожают безопасности мировой торговли. Поэтому, по его словам, Вашингтон и Лондон продолжат препятствовать потокам финансирования движения.
Кроме того, в санкционные списки попал заместитель командующего КСИР Мохаммед Реза Фалахзадеха и базирующегося в Гонконге оператора Cap Tees Shipping — ему принадлежит судно Artura, которое перевозило иранские товары. Их связывают с налаживанием цепочек финансирования хуситов.
Обстрелы коммерческих судов и военных кораблей со стороны йеменских хуситов участились в декабре 2023 года на фоне войны между Израилем и палестинским движением «Хамас». С января США и Великобритания неоднократно наносили удары по объектам территории Йемена. Из-за атак хуситов значительно снизились грузоперевозки через Суэцкий канал. Его доходы сократились на 46,8%, с $804 млн до $428 млн.
Петр Бузлаев