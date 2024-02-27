«Зеркало недели»: офис президента Украины спросит КС о легитимности Зеленского

По данным издания, офис президента планирует задать Конституционному суду вопросы о возможности проведения выборов в условиях военного положения, а также о легитимности действующего президента Украины за пределами срока его полномочий. Офис еще не принял окончательное решение о передаче запросов в КС. В офисе опасаются, что ответ суда не устроит Владимира Зеленского, поскольку большинство судей были выбраны во время правления Петра Порошенко, отмечает издание.