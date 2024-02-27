«Зеркало недели»: офис президента Украины спросит КС о легитимности Зеленского

По данным издания, офис президента планирует задать Конституционному суду вопросы о возможности проведения выборов в условиях военного положения, а также о легитимности действующего президента Украины за пределами срока его полномочий. Офис еще не принял окончательное решение о передаче запросов в КС. В офисе опасаются, что ответ суда не устроит Владимира Зеленского, поскольку большинство судей были выбраны во время правления Петра Порошенко, отмечает издание.
Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года. После начала конфликта в феврале 2022 года на Украине было введено военное положение, которое неоднократно продлевалось. Украинское законодательство запрещает проведение выборов в условиях военного положения. Сам Зеленский отказался проводить выборы, сославшись на то, что большинство украинцев считают голосование в таких условиях «опасным и бессмысленным».
Александра Горошилова