Глава Минсельхоза Молдовы: мы направим письмо в Брюссель

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. Министерство сельского хозяйства Молдовы направит новое письмо в Брюссель с просьбой выделения помощи для молдавских фермеров. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Боля после встречи во вторник с фермерами, представителями банков и других организаций.
«Нет, мы не говорили о моей поездке в Брюссель, мы напишем письмо. (…) В первую очередь нужно поговорить о ситуации фермером в Молдове. Я уже бывал однажды в Брюсселе и формулировал это, нужно объяснить почему пришли к такой беде. (…) О сумме и другом мы будем говорить в правительстве», — пояснил Боля.
Он отметил, что правительство находится на постоянной связи с Брюсселем.
Ранее Владимир Боля признался фермерам, что две поездки в Брюссель, которые он предпринял в прошлом году, чтобы просить поддержки для сельхозотрасли, не дали результата.
Во вторник у аграриев, которые ранее проводили акции протеста на приграничных с Румынией КПП и в районах страны, прошел ряд встреч с представителями центральных властей и банковского сектора.
Как отметил для прессы фермер Сергей Стефанко, аграриям предложат новый механизм кредитования, согласно которому помощь получат все фермеры, а не только производители зерновых культур, как ранее предлагало правительство. По его словам, фермеры запросили кредиты до 2 миллионов леев на период от трех до пяти лет. Организация по развитию предпринимательства (ODA) 28 февраля представит этот механизм аграриям и банкам. Ождидается, что его можно будет применять начиная с 15 марта. В тот же день аграрии начнут получать ответы на запрос о получении компенсаций и возмещении трат на НДС.