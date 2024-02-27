Глава Минсельхоза Молдовы: мы направим письмо в Брюссель

Как отметил для прессы фермер Сергей Стефанко, аграриям предложат новый механизм кредитования, согласно которому помощь получат все фермеры, а не только производители зерновых культур, как ранее предлагало правительство. По его словам, фермеры запросили кредиты до 2 миллионов леев на период от трех до пяти лет. Организация по развитию предпринимательства (ODA) 28 февраля представит этот механизм аграриям и банкам. Ождидается, что его можно будет применять начиная с 15 марта. В тот же день аграрии начнут получать ответы на запрос о получении компенсаций и возмещении трат на НДС.