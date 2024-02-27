Bloomberg: Макрон допустил отправку на Украину войск для защиты инструкторов

По информации агентства, некоторые страны НАТО уже отправляют на Украину советников и инструкторов, чтобы помогать украинским войскам пользоваться западным вооружением. Французские чиновники заявили Bloomberg, что слова Макрона были сигналом президенту России Владимиру Путину для создания «стратегической двусмысленности» и чтобы подчеркнуть, что союзники Украины не откажутся от помощи Киеву.
Во встрече, организованной президентом Франции, приняли участие лидеры полутора десятков стран Евросоюза, в том числе Финляндии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Словакии, Нидерландов, Испании и Италии. После слов Макрона Польша, Швеция, Германия, Словакия, Чехия, Венгрия и Великобритания заявили, что не намерены направлять на территорию Украины свои войска. В схожем ключе высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг. В Кремле заявили, что отправка западных войск на Украину приведет к конфликту между Россией и Североатлантическим альянсом.
Эрдни Кагалтынов