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Bloomberg: Макрон допустил отправку на Украину войск для защиты инструкторов

Собеседники Bloomberg, знакомые с деталями закрытой части встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с главами нескольких европейских государств 26 февраля, разъяснили слова французского политика, который в ходе пресс-конференции по итогам заседания допустил отправку западных войск на территорию Украины. По словам источников агентства, президент предложил направить на Украину военных советников и инструкторов и не исключил, что для их защиты, возможно, придется отправить в страну военный контингент. Собеседники Bloomberg подчеркнули, что на встрече не обсуждалась отправка военнослужащих для непосредственного участия в боях с российскими войсками.
Источник: Reuters

По информации агентства, некоторые страны НАТО уже отправляют на Украину советников и инструкторов, чтобы помогать украинским войскам пользоваться западным вооружением. Французские чиновники заявили Bloomberg, что слова Макрона были сигналом президенту России Владимиру Путину для создания «стратегической двусмысленности» и чтобы подчеркнуть, что союзники Украины не откажутся от помощи Киеву.

Во встрече, организованной президентом Франции, приняли участие лидеры полутора десятков стран Евросоюза, в том числе Финляндии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Словакии, Нидерландов, Испании и Италии. После слов Макрона Польша, Швеция, Германия, Словакия, Чехия, Венгрия и Великобритания заявили, что не намерены направлять на территорию Украины свои войска. В схожем ключе высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг. В Кремле заявили, что отправка западных войск на Украину приведет к конфликту между Россией и Североатлантическим альянсом.

Эрдни Кагалтынов

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